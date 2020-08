La verdadera razón de la retirada de Cayetano Rivera no es Karelys Rodriguez

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar toda la actualidad social del momento. Como la sorprendente retirada de Cayetano Rivera de las plazas de toros que ha anunciado Hola, que el torero atribuye a que no se siente psicológicamente preparado.

En la mente de todos, el resurgimiento de Karelys Rodríguez, que el año pasado se confabuló con un fotógrafo para descubrir a la prensa las imágenes de Cayetano con ella en Londres. Una exclusiva que puso en serias dificultades el matrimonio del torero con la presentadora Eva Gonzalez, y que al menos hasta el regreso de Karelys señalando que, por ejemplo, Cayetano seguía tratando de contactar con ella, se había tranquilizado.

No obstante, la periodista Beatriz Cortázar señaló en esRadio otra posible razón, que podría ser si cabe más importante. Y podría estar relacionada no con Karelys sino con su hermano Fran Rivera, que dirige la corrida goyesca que se celebra a finales de agosto y por cuya gestión ya había habido algunos más y menos entre hermanos.

"Este año no va a estar Cayetano en la Goyesca", ha dicho Cortázar en Es la mañana de Federico. "Y no va a estar no solo por la presión de Karelys sino porque la relación entre los Rivera no está nada bien. Parece ser que Fran ha conseguido hacer bastante buena negociación con un canal de televisión para retransmitir por primera vez la corrida y conseguir beneficios, y que van a contar con Pablo Aguado, Morante y Roca Rey. No han contado con Cayetano".

La retirada temporal de los ruedos de Cayetano podría, sin duda, ser por esta razón, con Cayetano negándose a participar en otros eventos dado que no han contado con él para la Goyesca de Ronda. El menor de los Rivera reapareció tras los largos meses de confinamiento en las corridas de Estepona y en Huelva. Que, a tenor de estas noticias, serán las últimas en las que participe en muchos meses.