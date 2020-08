Las vacaciones a todo lujo de Jorge Javier Vázquez: “Hasta yo me doy pereza”

Continúan las vacaciones en barco de Jorge Javier Vázquez. El propio presentador de Sálvame da buena cuenta de ellas en su espacio semanal en la revista Lecturas, donde revela cómo está pasando sus días navegando por las aguas del Mediterráneo en Ibiza, el mismo día en que la publicación Diez Minutos muestra las imágenes en portada.

Jorge Javier, todo un adicto al trabajo, simplemente vive ahora "dejando que pasen las horas haciendo muy poco, no pensando en nada, dándome un baño, tomando el sol, gozando con atardeceres únicos".

A Jorge Javier, que hace unas semanas criticó duramente a Belén Esteban por criticar la gestión de Pedro Sánchez en el coronavirus y pasó gran parte del estado de alarma arremetiendo contra los votantes de Vox y el PP, reflexiona en la fiesta que hay en un barco cercano. "Gente pasándoselo bien sin pensar en lo que está por venir, que nadie sabe lo que será aunque no pinta muy bien".

Jorge Javier en portada | Diez Minutos

"En verano los problemas y las inquietudes parecen ser menos importantes, ya vendrá luego lo más crudo del crudo invierno", pronostica.

Jorge Javier está acompañado por amigos a bordo, "C., M., A., y P.". Deciden dar una vuelta por EsPujols, en Formentera, pero él elige quedarse en el barco, "que estoy muy vago. Qué barbaridad, con lo que yo he sido y estos días que hemos estado juntos me he ido a la cama a las nueve de la noche".

Y es que está tan cansado de la temporada que se pasa "los primeros días me pego unos maratones de cama de campeonato. Durmiendo, lamentablemente".

Reconociendo que está cada vez más ermitaño, se hace unas fotografías a lo influencer de las que reniega. "El último día me hago unas cuantas fotos en Es Vedrà, a lo influencer. No las subo a mis redes porque las miro y hasta yo me doy pereza".