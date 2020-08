Así recupera fuerzas Paz Padilla tras atravesar el peor momento de su vida

Apenas han pasado tres semanas desde la trágica muerte del marido de Paz Padilla pero la presentadora intenta sacar fuerzas de la flaqueza para seguir adelante con su vida. Este miércoles la revista Semana muestra en su portada cómo está siendo el retiro el retiro de la cómica tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida.

Tranquilos paseos en plena naturaleza, respirando aire puro y caminando, se han convertido en la mejor medicina para la presentadora y su hija Anna Ferrer, que no se ha separado de su madre desde el triste fallecimiento de Juan Vidal. Parece que la presentadora todavía necesita unos días de reposo antes de reincorporarse a su trabajo en televisión, aunque quienes la conocen aseguran que podríamos volverla a ver muy pronto porque eso le ayudará a recomponerse.

Sara Carbonero, de luto por la muerte de su abuelo

Difíciles están siendo estos últimos días para Sara Carbonero, que ha sufrido la pérdida de su abuelo con el que estaba muy unida. Con un tierno "juntos por fin" y la imagen de sus abuelos dándose un beso, la presentadora anunciaba la triste noticia. A Sara la noticia la ha pillado pasando unos días en su pueblo natal, Corral de Almaguer (Toledo) y allí precisamente tuvo lugar el entierro de su abuelo, al que la presentadora acudió vestida de riguroso luto y visiblemente apenada.

Las vacaciones de lujo de Lydia Lozano

Lydia Lozano disfruta de unos días de vacaciones junto a su marido a bordo de unos un yate valorado en 7 millones de euros. Así lo demuestran las fotografías que publica en su portada de la revista Lecturas donde podemos ver a la colaboradora de Sálvame en compañía de Charly como invitados en uno de los barcos más lujosos que surcan las aguas de nuestro país y que fue propiedad del empresario Fernando Fernández Tapias y después pasó a manos de un sobrino político de Amancio Ortega, propietario de Zara.

Oriana e Iván, a la gresca en Lecturas

En sus páginas encontramos también una entrevista en exclusiva con los finalistas de La casa fuerte y una de las parejas más polémicas de lo que llevamos de año, Oriana Marzoli e Iván González. La pareja asegura a la publicación que ya son "oficialmente novios" pero la venezolana teme que Rafa Mora, el mejor amigo de su pareja, y acérrimo enemigo de alla se interponga en su relación: "Iván tiene que elegir entre Rafa Mora o yo", dice ella. "Si me haces elegir, no me quieres", contesta él. No parece tener mucho futuro esta historia de amor.

El enésimo posado de Jorge Javier

La revista Diez Minutos reproduce la portada de hace unas semanas de la revista Lecturas y lleva en su cabecera el enésimo posado playero de Jorge Javier Vázquez. Después de trabajar durante todo el confinamiento, el presentador disfrutar de unos días de sol en Ibiza pare recargar las pilas. Tal y como segura la publicación, aunque acudió a la isla junto a unos amigos, buscó muchos momentos de soledad. Cogió la tabla de paddle surf, se embadurnó de crema y aprovechó para tomar el sol y reflexionar sobre el nuevo curso.

La histórica decisión de don Juan Carlos

Hola lleva en su portada la histórica decisión del rey de abandonar España debido a la últimas informaciones que han salido a la luz sobre sus irregularidades económicas y su tormentosa relación con Corina Larssen. Un "antes y después en la historia de la monarquía y la democracia", asegura la publicación.

Norma Duval aclara su situación con Matthian Kühn

Entre sus páginas encontramos también un espectacular posado de Norma Duval. Sin complejos a sus sesenta y cuatro años, la vedette responde a la última polémica sobre Matthias Künh, que hace unos días fue visto en compañía de otra mujer que no es su pareja. "Estamos mejor que nunca, nuestra relación es muy estable. En septiembre cumplimos once años juntos (...) Conozco a la chica y es muy simpática. Es la novia de un amigo de Matthias. Estaban todos juntos navegando", aclara.