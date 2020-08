Ana Soria, ¿engañada?: Paloma Cuevas y Enrique Ponce habrían intimado hace menos de tres meses

Enrique Ponce y Ana Soria continúa viviendo su apasionado amor sin esconderse de las cámaras. Desde hace unos días la joven almeriense de 22 años se ha convertido en una espectadora habitual en las corridas de toros de su pareja y no dudan en intercambiarse románticos mensajes a través de las redes sociales. Sin embargo, continúan los rumores sobre la fecha exacta en la que comenzaron su relación: mientras que Ponce mantiene que son pareja desde hace unos meses, hay voces que aseguran que lo suyo podría remontarse dos años en el tiempo. Un misterio en el que los plazos que han hecho públicos tanto Ponce como su ex mujer Paloma Cuevas no encajan.

El pasado lunes fue Gema López la encargada de aportar luz en este asunto: "Durante la cuarentena, me cuentan que hubo más de un acercamiento a Paloma hasta el punto de tener relaciones de las que mantienen los matrimonios", aseguró. Hay que recordar que el matrimonio pasó los tres meses de cuarentena en la finca que poseen en Jaén junto a sus dos hijas y la familia de la empresaria, sin embargo, el círculo íntimo de Enrique asegura que llevaban alrededor de dos años separados y ya hacían vidas independientes.

De ser cierta la información de la tertuliana de Sálvame el torero no habría contado toda la verdad ya que por aquel entonces, tal y como él mismo aseguró, ya estaría viviendo su noviazgo con Ana Soria por lo que habría solapado una relación con otra. Después de la supuesta "unión física", Paloma pensó que todo había vuelto a la normalidad: "Lo entendió como una vuelta a la vida matrimonial": "Ana se entera y le dice aquí tenemos que hacer algo: o sigues con tu vida o nosotros comenzamos una relación. De ahí que todo se precipite".

Por el momento la empresaria sigue confinada en la finca junto a sus dos hijas y sus padres. Según su entorno más cercano Paloma lo está pasando realmente mal y ni entiende ni comprende el porqué de tanta exposición pública.

Sus planes de futuro

Según adelanta el digital Jaleos, Ana Soria y Enrique Ponce ya tendrían planes para después del verano. Una persona cercana al entorno de la almeriense afirma que la pareja tiene sus objetivos puestos en Madrid. En concreto en la exclusiva urbanización La Finca. Allí el diestro está construyendo una casa, tal y como adelantó La Razón.

La intención del torero y Ana Soria "es fijar su residencia" en Madrid. Allí, ambos tendrían su nido de amor y una casa donde reunirse cuando sus agendas se lo permitan. "A Ana siempre le ha gustado Madrid y la idea surgió de Enrique y ella ha accedido encantada", apuntan.