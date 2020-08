Marta López vuelve a estar muy enfadada con Alfonso Merlos. Tras el tempestuoso "Merlosgate" que provocó su ruptura con el periodista y que éste iniciase una nueva relación con Alexia Rivas, a la colaboradora de Ya es mediodía considera

Según Kiko Hernández en Sálvame, Merlos se dispone a pasar con su novia las vacaciones en Punta Umbría (Huelva), lugar de veraneo habitual de Marta López y donde llevó a Alfonso Merlos en diversas ocasiones durante su noviazgo.

A Marta Lopez le molesta, y mucho, que Merlos haya "copiado" su idea, y también la posibilidad de encontrarse con su ex y su actual pareja, si es que no decide cambiar su destino debido a esta inoportuna coincidencia. Ella jura y perjura que Punta Umbría es su destino tradicional, no de Merlos.

No obstante, en Sálvame ha asegurado que el periodista no está con Alexia en este viaje, provocando la respuesta irónica de Marta López: "está con amigas y amigos". Al menos, el riesgo de coincidir con ella disminuye... aunque no con su ex, con quien protagonizó una sonada polémica televisiva.