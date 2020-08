La reunión secreta de Felipe VI que decidió el destino de Juan Carlos

"Confirmado absolutamente", dijo Antonio Montero en Sálvame. Juan Carlos I, tras haber abandonado España, está en Azeitao, la Quinta do Perú portuguesa, donde fue recibido por la familia Brito e Cunha-Espiritu Santo.

Según Montero, el rey emérito "ha recibido la oferta del alcalde de Cascais de ponerle a su disposición un palacete si quisiera utilizarlo".

Esta información desmiente que, al menos de momento, el monarca esté en un complejo de República Dominicana propiedad de su amigo, el empresario azucarero Pepe Fanjul.

No obstante, la información aportada por la periodista María Teresa Campos era un tanto distinta. Coincidía en el país, Portugal, pero no en la ubicación real y exacta del Rey.

"Os extrañará porque yo normalmente no doy noticias así, pero me ha escrito una conocida mía y os voy a decir lo que ha escrito: no sé si el Rey está en Portugal, creo que sí".

Y continuó: "Lo que me lleva a pensar que esté en Cascais es que las viviendas de la familia Espirito Santo están todas abiertas. Me dicen que pasa a menudo por ahí y en agosto siempre están cerradas porque el presidente no pasa ahí sus vacaciones".

Y, para fundamentar sus afirmaciones, María Teresa Campos reveló que el presidente portugués, "Marcelo Rebelo de Sousa, ha estado en Madrid hace dos o tres semanas en visita privada con Felipe VI". Una visita que habría servido para preparar la salida de Juan Carlos y su hospedaje, al menos durante estos primeros días de agosto.