Pilar Rubio muestra cómo ha quedado su cuerpo días después de dar a luz

Han pasado once días desde que Pilar Rubio y Sergio Ramos dieron la bienvenida a Máximo Adriano, su cuarto hijo. La presentadora dio mucho que hablar por el buen aspecto que lucía en la fotografía que compartió en Instagram poco tiempo después del parto. Esta semana, la presentadora ha vuelto ser noticia al mostrar cómo ha quedado su cuerpo por lo rápido que ha recuperado el físico en tan poco tiempo.

En un extenso vídeo de Instagran en el que detalla como está siendo su proceso de recuperación, Pilar Rubio mostró "el volumen de su tripa": "Mi cuerpo es una fiesta de hormonas", bromeó. "Ha bajado bastante el volumen de mi tripa, aunque todavía queda este bultito que espero que poco a poco se vaya quitando", explicó antes de añadir que también tiene que "recuperar la cintura".

Según ella misma ha confesado, está dando el pecho al pequeño y confesó que está sufriendo dolores más intensos que las contracciones debido a los "entuertos": "Son como una especie de contracciones que se producen en el útero que hacen que el útero vuelva a su forma original", narra. "Cuando más las noto es en el momento en el que el bebé empieza a mamar. Me suele durar unas 48 horas pero se me pone la piel de gallina de pensarlo y en el momento esas 48 horas cada vez que mamaba se me saltaban las lágrimas de dolor".

También ha dado algunos detalles sobre cómo fue el parto: "Empecé el proceso de dilatación, las contracciones no son nada agradables pero fueron bastante llevaderas. Cuando ya estaba bastante avanzada y no podía aguantar más el dolor pedí la epidural y a partir de ahí todo de maravilla (...) Pasamos al paritario y duró pocos minutos y no tuvieron que cortarme ni nada. El bebé salió perfecto y tanto el papá como yo pudimos disfrutar del momento", concluyó.