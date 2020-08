El mal gesto de Pelayo Díaz con Nuria Marín que 'Hormigas Blancas' paró en seco

El último Hormigas Blancas estuvo dedicado a la figura de Bibiana Fernández, y además de las vicisitudes de la vida de la propia celebrity, hubo un inesperado momento de tensión entra la presentadora Nuria Marín y el diseñador Pelayo Díaz del que dieron buena cuenta las redes sociales.

Un comentario más bien desafortunado de Marín sobre los estilismos "chonis" de Bibiana enfadó al colaborador, que reprochó a la presentadora su terminología. Era parte de una larga intervención sobre los estilismos de Bibiana a lo largo de los años, en el que alabó "el nivel de libertad" de la actriz.

Según Marín, el cubano Asdrúbal llevó a Bibiana Fernández a sacar su "lado más choni". Y éste, enfadado, le criticó el gesto: "Es un sacrilegio que llames choni a Bibiana con el mono que llevas tú".

Aunque Marín prefirió no contestar al diseñador, posteriormente Carlota Corredera sacó las uñas por su compañera, señalando a Pelayo Díaz que ésta se limitó a leer lo que estaba escrito. "Me encanta el mono de Nuria pero ella ha leído, y muy bien además. Me dice que cojas su número para reclamaciones a la directora".

No fue el único roce de Pelayo a Nuria, que ya al principio de su intervención y a colación de otra pregunta, reprochó a ésta que confundiese un vestido de Galliano con uno de Tom Ford. Aunque, gracias a la intervención de Corredera, el zasca de Pelayo acabó volviendo hacia él. Posteriormente, un escueto tuit del programa (que fue contestado por la presentadora) acabó de posicionarse de su lado.