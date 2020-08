Antonio David Flores, acorralado en 'Sálvame' tras descubrirse su gran mentira

Desde hace unos días Sálvame busca entre sus colaboradores a la persona que estaría vendiendo información del programa a los paparazzis y así facilitar que sean captados durante sus vacaciones de verano. Las sospechas comenzaron con la publicación de unas fotografías de Lydia Lozano en las que aparecía junto a su marido disfrutando de unos días de playa en Ibiza sobre uno de los yates más lujosos de nuestro país.

Al parecer, uno de sus compañeros habría fotografiado una pizarra situada en la redacción del programa en la que se reflejan los días de vacaciones de cada uno de los colaboradores. Una información muy valiosa para los fotógrafos y por la que se pagaría una buena cantidad de dinero.

Desde que se hicieron públicas las sospechas, el programa dedica gran parte de su duración a desenmascarar al supuesto topo. Este lunes hicieron uso del famoso polígrafo de Conchita para saber si alguno de los colaboradores que se encontraban en plató sabían algo sobre el tema. Uno de los que peor parado salió de la prueba fue Antonio David Flores. A la pregunta: "¿Has obtenido algún beneficio pasando información de tus compañeros?", el padre de Rocío Flores contestó: "No". El polígrafo determinó que mentía, resultado que no gustó nada al protagonista que intentó justificarse. "¿Hablamos de una contraprestación ecónomica o de otro tipo de beneficio? No lo he hecho. Nunca he dado información de ninguno de mis compañeros", aseguró.

Por su parte, Rafa Mora fue uno de los tertulianos del espacio que más reforzado salió de la prueba de la máquina de la verdad. El valenciano demostró ser el más sincero e incluso se atrevió a señalar a su compañero Gustavo González como uno de los posibles beneficiados de esta venta de información.