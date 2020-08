Nadie espera a la presencia de Belén Esteban o su hija Andrea en el funeral de Humberto Janeiro, el abuelo de la joven y padre de Jesulín, ex de la colaboradora de Sálvame.

No obstante, desde Sálvame han querido llamar a Belén para asegurarse de que no tenía nada que decir al respecto… y no, no lo tenía. "Hemos llamado para ver si quería dar su opinión después del fallecimiento de Humberto Janeiro", se dijo en el programa, pero "tiene el móvil apagado".

No obstante, se señaló en el propio programa, Belén Esteban está de vacaciones y en su perfecto derecho a no contestar o reservarse para después. Ya en la muerte de su ex, Fran Álvarez, Belén rehusó hacer declaraciones y mostrarse discreta, y solo más tarde manifestarse de manera discreta. Una forma de proceder ante la muerte de personas que han formado parte de su entorno que es perfectamente respetable.

Quien tampoco acudió fue Andrea, que nunca tuvo trato demasiado personal con Humberto Janeiro. Pero incluso en esas circunstancias, cabe señalar que ninguno de los otros nietos del padre de Jesulín acudieron al sepelio.

La conflictiva relación de Belén Esteban y Humberto Janeiro puso el último clavo en la relación de la colaboradora con Jesulín. Humberto, incluso, acusó de robar a la colaboradora de Sálvame, provocando su expulsión de Ambiciones.