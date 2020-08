Santiago Segura no es noticia solo en el mundo cultural, con las excelentes cifras de taquilla reportadas por Padre no hay más que uno 2.

La secuela de su comedia familiar ha sido el único título importante que se ha dejado caer por las carteleras post-covid, y la valentía del actor y director para adelantar su estreno está siendo recompensada con una gran afluencia de público.

En una entrevista para ABC, Segura, conocido por tener pelos en la lengua, ha hablado de la relación de Enrique Ponce con Ana Soria, o en realidad, de la gran olvidada en este culebrón sentimental: la esposa del torero, Paloma Cuevas, y los dos hijos que tienen en común.

A Santiago Segura le da "mucha pena porque eran la pareja perfecta", dice en relación al matrimonio roto. El creador de Torrente conoció a la hija de Victoriano Valencia y la calificó de "encantadora".

"Cada persona es un mundo pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer", dijo sobre las últimas decisiones de Enrique Ponce.

Y, con ironía, añadió en clave de humor la puntilla: "Y además tengo una desgracia, que las de menos de 40 no me gustan".