Iker Casillas reconoce la crisis: "No he estado con Sara todo lo que debería"

Iker Casillas aparece en la portada de Semana y sus declaraciones no tienen desperdicio. El portero enfrenta los rumores de crisis sentimental que perseguían a la pareja y que, hasta ahora, nadie se había atrevido a difundir. Ella, Sara Carbonero, fue sola al entierro de su abuelo y se ha vuelto a España mientras él permaneció en Oporto.

Cogiendo el toro por los cuernos, Casillas reconoce que no ha "estado con Sara todo lo que debería" y que los últimos meses, con el infarto de él y el cáncer de ella, "han hecho tambalear sus cimientos". Pero su regreso a España es un paso en la buena dirección.

Casillas reconoce que encajar el varapalo profesional ha requerido tiempo. "Un golpe como el que sufrí el año pasado te hace poner los pies en el suelo. Se te quita la chulería rápido", dice el ex portero del Real Madrid, que reconoce que antes era una persona rencorosa. "Ahora solo disfruto de lo que me suma", dice.

La causa del cambio, el infarto. "Se que sigo aquí porque el médico estuvo rápido. Si no, me voy. Así que no estoy para memeces". Sobre su regreso al campo de juego, explica que ya no hay "ningún médico que firme el alta para jugar".

Sobre haberse quedado en Portugal mientras su mujer viajaba a España a enterrar a su abuelo, Iker explica que él se enfrentaba a su último partido y tenía que estar en Oporto. Ahora, con su retirada, viene la mudanza a España, con Sara y sus hijos de vacaciones en el país.

Cuando llegue a Madrid, el deportista hablará con Florentino: "La marcha del Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo".

De momento, la pareja vivirá en La Finca, pero no se sabe cuál será su destino final. "Me he comprado una casa en la zona del Parque Oeste, en Madrid. Mis amigos siguen estando en Móstoles y Fuenlabrada", explica al respecto.