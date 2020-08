La misteriosa mujer que acompaña a don Juan Carlos en Abu Dabi

Un semana después de que don Juan Carlos anunciara que se marchaba temporalmente del país, ha dado comienzo la agenda oficial en Mallorca del rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas. Mientras la Casa Real intenta mantener la normalidad y se aleja de los escándalos amorosos y financieros del rey emérito, don Juan Carlos se encuentra en Abu Dabi, donde podría someterse a una intervención leve para corregir la última operación que se realizó en España y que no tuvo los resultados esperados.

Así lo asegura la revista Lecturas, que va más allá y asegura que el rey emérito necesitaba marcharse a un lugar en el que la privacidad, la discreción y la tranquilidad estuviera garantizada. Ya que según la periodista Pilar Eyre, don Juan Carlos podría haber viajado en compañía de "su fiel amiga desde hace cuarenta años": "La persona que todo se lo perdona, que nunca le falla, lo acompaña, lo reconforta, lo escucha, y lo consuela" , reza el texto sobre esta misteriosa mujer.

Al parecer esta amiga habría sacrificado sus vacaciones en un crucero veraniego, el Zenobia, para pasar los días junto al padre del rey Felipe VI: "Ellos sí han vivido una historia de amor y afrontan su futuro cogidos de la mano. El rey, que tan valiente ha sido en tantas ocaciones, debería mostrarse libremente con ella".

Matamoros calienta su regreso a Sálvame

Kiko Matamoros reaparece en la portada de la revista Lecturas para mostrar su nueva cara (otra más). Aprovecha la entrevista para calentar su vuelta a Sálvame, calificando a sus compañeros de "envidiosos": "Tienen un nivel absolutamente nulo", sentencia. "Ellos saben que intelectualmente los desprecio. Entiendo el rechazo que les produzco, están huérfanos de cultura (...) Dicen que yo afirmo que soy más listo que ellos. No lo he dicho nunca. Son ellos lo que lo piensan, y aciertan", son algunas de las lindezas que dedica a colegas de programa.

Al tertuliano no le han sentado nada bien las críticas que ha recibido su pareja Marta López durante su estancia en el hospital donde tuvo que ser intervenido para extirparle la vesícula y que se complicó debido a una pancreatitis.

Casillas y Carbonero vuelven a España

Semana anuncia el regreso a España de Iker Casillas y Sara Carbonero. Sin duda una buena noticia para los seguidores de la mediática pareja, que decide volver a nuestro país para recuperar su vida de casados, que al parecer se habría visto resentida en los últimos años. El ya ex futbolista reconoce a la publicación que tanto el infarto como el cáncer de la periodista ha hecho temblar sus cimientos: "No he estado con Sara todo lo que debería y eso da lugar a especulaciones".

Casillas se refiere a los últimos movimientos de la pareja que hicieron saltar las alarmas: ella ha pasado unas semanas en su pueblo natal mientras su marido permanecía en Oporto: "Desde hace 15 meses doy relevancia a lo que importa de verdad y no hago planes. Vivo el día a día (...) Ahora me toca reflexionar y valorar qué hacer y ver dónde me ubico. Aún no sé donde vamos a parar", dice el deportista a la publicación.

Cayetano y Eva, ajenos a las polémicas

Nuevas fotografías de Cayetano Rivera y Eva González durante sus vacaciones veraniegas. El matrimonio vuelve a demostrar que están más unidos que nunca y que siguen ajenos a las polémicas que rodean a su relación. La última entrevista de Karelys Rodríguez en la revista Semana parece que no ha afectado a la pareja, que ha decidido refugiarse en el sol de Ibiza hasta que amaine la tormenta desatada por la supuesta amiga especial del torero.

Cóctel de noticias

La presentadora Carlota Corredera estrena un espectacular ático de lujo en Madrid. La presentadora de Sálvame ha alquilado una vivienda de lujo en Aravaca, el mismo barrio madrileño donde vive su compañera Terelu Campos.

La revista Hola lleva en su portada a Sofía Palazuelo, que luce su tripita de embarazada con mucho estilo en alta mar. Los duques de Huéscar darán la bienvenida en otoño a una niña llamada Rosario.

Raquel Bollo y su hijo Manuel Cortés presentan a la pequeña Junquera en la portada de la revista Diez MInutos. El hijo de Chiquetete se convirtió en padre hace el pasado 24 de julio en Jerez. Madre a hijo cuentan cómo han vivido la experiencia y también el gran susto del cantante al tener que ser operado de urgencia por una peritonitis.