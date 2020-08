Indignación con 'Sálvame' por utilizar a un hombre en camilla para hablar de la salud de Matamoros

Sálvame ha generado una nueva oleada de críticas en Twitter por introducir durante el programa de este miércoles a un actor en una camilla, simulando que era Kiko Matamoros, que continúa ingresado recuperándose de su operación de vesícula que derivó en una pancreatitis, para debatir sobre el estado de salud del colaborador.

El programa comenzó con la camilla situada en el centro del plató mientras el resto de colaboradores quedaban situados alrededor del figurante. Una idea motivada por la polémica entrevista que Matamoros ofreció este miércoles a la revista Lecturas donde dedicaba varias lindezas a algunos de sus compañeros como Gema López, María Patiño, Anabel Pantoja o Lydia Lozano.

Las críticas al programa por mostrar a una persona en una camilla no tardaron en llegar y hubo miles de espectadores que evidenciaron su malestar en las redes sociales. Acusaron al programa de burlarse de los enfermos y pidieron al programa que no bromeen con la imagen de una persona postrada en su cama tras los duros meses que hemos vivido a causa del coronavirus: "¿Pero qué hacen con una persona encamada en plató? Por favor no le deis audiencia a esta gente. Es muy desagradable lo de la cama de hospital", escribía una usuaria. "Hay bromas que no tienen gracia. Cuando tienes familiares graves en hospitales. Y que conste que yo veo Sálvame pero hay limites que no se pueden sobrepasar. Espero que os disculpéis" o "creo que lo que están haciendo hoy en Sálvame está fuera de lugar. Creo que es por Kiko Matamoros o no se qué rollos. Pero en los tiempos que estamos, es una grosería poner a una persona en una cama haciendo de enfermo y el sonido de la máquina de que falleciste", escribieron otros.

Por el momento, se desconoce la fecha del regreso de Matamoros al espacio de Telecinco pues su salud sigue resentida y continúa ingresado desde hace 20 días. Tras ser operado de la vesícula y dado de alta, un dolor abdominal debido a una infección en los conductos del hígado le obligaba a ingresar de nuevo, una vez drenados parece que no terminan de hacer que el estado de salud de Matamoros mejore. Según el programa, el colaborador continúa sufriendo fiebres altas y está muy desanimado.