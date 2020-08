Vanessa García, hija de Manolo Escobar, entró en la crónica rosa de Es la mañana de Federico para comentar el último programa de Lazos de Sangre, dedicado a su padre. La periodista habló sobre su padre y agradeció las muestras de afecto durante y después del programa.

Vanessa, que es adoptada, ha tenido siempre que soportar rumores e insultos como los que se contaron en el programa de TVE. Al cantante y a su mujer, la también fallecida Ana Marx, les llegaron a decir que habían "robado" a su hija.

"Esta señora en la demanda presentaba fotos con Manolo en su casa, pero no. ni una sola foto. Mi padre se hacía fotos con todo el mundo que venía, la podía haber tenido. Pero ni siquiera", contó Vanessa en esRadio.

Eso, u otros casos como los de gente que -así lo contó Vanessa en la crónica rosa de esRadio- se han presentado en televisión diciendo que eran mi madre biológica". A finales del pasado año la justicia se pronunció: María Eva García Figueras no es hija biológica de Manolo Escobar .

Y con razón: la única imagen que en esa demanda de paternidad se aportó es absolutamente falsa. "Porque la fotografía es de Cristina Segura, hija de una de los mejores amigas de mis padres. La niña que aparece es la hija de los mejores amigos de mis padres en el año 78, con cinco años. Esta señora dic que es ella pero en ese año tenia 18 años. Es de risa".

En todo caso, Manolo y Ana "tardaron 6 meses en darme a conocer porque por Ley tienen seis meses los padres para echarse atrás", dijo en el programa Vanessa, de profesión periodista.

La joven reveló a Yésica Sánchez, Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande que no pudo ver el programa porque precisamente "estuvo charlando" con algunos de los colaboradores del espacio, como José Manuel Parada. Algo que le hizo mucha ilusión, ya que recordó el cariño que todavía existe por Manolo Escobar.

Vanessa también contó cómo se lleva con Rocío Carrasco, que contó una anécdota de un cocer que se quiso llevar en uno de los encuentros de su padre. "Llevamos muchos años sin hablar, tengo su teléfono personal de hace mil años pero no quería molestar. Me llamó ella para hacer su trabajo como colaboradora del programa, y me contó lo del cocker. Yo no me acuerdo, igual como no me lo pude llevar no me quiero acordar. Es totalmente posible".

La historia es que Vanessa se quiso llevar el perro de Rocío en uno de sus cumpleaños en la casa de La Moraleja. El perro era un regalo de sus padres a Rocío Carrasco. "Cosas de niños", rió en esRadio Vanessa.

Lo que llevó a contar cómo se llevaba Manolo Escobar con Rocío Jurado, una de sus grandes amigas y de las pocas dentro de la farándula. "Mi padre decía que era la mujer más divertida que había conocido. Mi padre también era muy guasón y entiendo que se llevaran tan bien. Mi padre era muy independiente, se llevaba con gente pero fuera de la farándula, y del artisteo solo con Rocío y Concha Velasco".

Vanessa incluso reveló en esRadio el pequeño disgusto que se llevó Manolo Escobar con Víctor Manuel. "No sé si querría que sus hijos se mezclaran con nosotros. Mi padre grabó un disco de duetos con Serrat, Chiquetete, Rocío Dúrcal, Duo dinámico julio iglesia. Con todos. Y tenia la ilusión de grabar la canción de la pradera con él. Y Víctor Manuel fue el único que dijo que no, que no grababa con él. No le sentó mal porque mi padre era tan bueno que no se tomaba las cosas a mal, pero le dolió un poco. Y fue la única canción que grabó la canción solo". Marisol tampoco, pero por otras circunstancias, y es que que después de retirarse "no quiso hacer nada".