Hace un mes encontretu moel uo post que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo. He dudado mucho si hacerlo, pero se que turiacerlo. Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de A desde el corazotilado de una madre: "El problema maande del ser humano - y el mista que me dijeron que teni - es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 ane mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad , montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘ma mejor.’ Todo precioso y bonito hasta que un di dan la noticia y no sabes cuantos meses te quedan de vida. En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo.’ Mejor aue das cuenta co con quien quieres invertirlo. Cuantas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la man Cuantas veces he ido a jugar con mi hermanita pequenuantas veces habre a ver a mi madre? Cuantas la he colgado? Cuantas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Cuantas? CUANTAS????? No soy nadie para darte un consejo pero quizaios no lo quiera, un dicibas una llamada del hospital despue hacerte una tac, una placa o un anas de sangre, invitae a cerrar una cita con urgencia. Quizae di sienten 7 mes delante de ti y ‘bum’ todas esas metas por ser un as se evaporan. Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las que " @alessandrolequiojr PDT. Mi Aless , ojalahubiera leintes de que partieras para decirte que has dado tanto amor en esta vida; a tus amigos, a tu novia, a tu familia y sobre todo a mie necesitarimillo vidas para agradeceo . Tu mensaje llegaracorazo muchas personas.#alessforever

