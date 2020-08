Polémico vídeo de Makoke y Marta López: "Me parece de vergüenza"

Makoke se encuentra disfrutando de uno días de descanso en Marbella junto a unas amigas, entre ellas Marta López, ex gran hermana y colaboradora habitual de Sálvame. La ex de Kiko Matamoros y la ex de Alfonso Merlos acudieron al conocido festival Starlite para disfrutar de una noche de música y fiesta.

La polémica se ha desatado a raíz de la publicación de unos vídeos en sus respectivas redes sociales en el que aparecen rodeadas de gente, sin respetar la distancia de seguridad obligatoria para evitar el contagio de coronavirus. El programa Sálvame emitió los vídeos este jueves y tanto Kiko Hernández como el resto de colaboradores reprocharon a ambas su actitud: "No es fiscalidad, ya tendremos tiempo de salir de fiesta, de reírnos, pero no volvamos al mes de marzo, por favor", rogó Kiko Hérnandez con semblante serio.

"Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a volver a saturar los hospitales... irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales", continuó el presentador. "Me parece que hace algo así es no estar en este mundo".

Hernández concluyó su mensaje dirigiéndose a cámara: "Es no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y tiene miedo. Por favor, mascarillas. No queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, pero aquí hay que decir las cosas como son".

Por su parte, Chelo García Cortés pedía "no ser tan irresponsable sabiendo lo que hay en la calle". Gema López también manifestó su enfado: "Pido cordura y sentido común. Cuando volváis vais a volver a vuestras casas y os encontraréis con vuestros hijos, que tendrán que ir al colegio y tendréis que ver a vuestros compañeros".

"Hay que tener poca vergüenza de ver lo que habéis grabado y publicarlo", añadió Alonso Caparrós. "Sois unas irresponsables y se os tendría que prohibir la entrada a Telecinco. Con gente así no se puede trabajar. Murieron cerca de 40.000 personas y muchas familias siguen afectadas por lo que estamos viviendo. Cuando vayáis a sitios calientes como Marbella o Mojácar tendríais que tener muchísimo cuidado, y si no lo tenéis porque sois unas sinvergüenzas, no lo publiquéis", concluyó Rafa Mora.