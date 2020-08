Dani Rovira anuncia que se ha curado del cáncer que padecía

Hoy es el primer dil resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montanaras a las que me he enfrentado, pero al fin lleguea cima y, creedme, las vistas desde aqui preciosas y reveladoras. Nunca terminareagradecer a todas las personas (familia, personal sanitario, amigos, conocidos y desconocidos) que, de una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raiaravilloso y he podido comprobarlo. Gracias, compan por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. racias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme... a por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron. Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, hey profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue maesente que nunca. #siemprefuerte

A post shared by @ danirovira on Aug 15, 2020 at 2:26am PDT