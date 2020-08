Marta López olvida a Merlos y comienza una relación con otro famoso: "Estoy encantada"

Tras la tempestad que supuso el descubrimiento de la infidelidad de Alonso Merlos con Alexia Rivas, por fin ha llegado la calma a la vida de Marta López. La ex gran hermana protagonizó hace unos días un desagradable episodio cuando compartió en sus redes sociales un vídeo en el que aparecía junto a Makoke disfrutando de una noche de fiesta en Marbella. Una celebración en la que todos los asistentes aparecían sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Otro de los que aparecía en el vídeo era Efrén Reyero, conocido tronista y empresario con el que al parecer tendría algo más que una amistad.

Ella misma habló este viernes sobre el tema en el programa Sálvame, donde reconoció que se están conociendo y que está encantada y feliz: "Estoy encantada, feliz y no puede ser más guapo". Aunque evitó hablar de relación, confesó que se están conociendo y que está abierta a tener algo más que una amistad con el empresario de la noche: "He estado toda la semana hablando con él, viéndole y lo que pase o no, os lo diré".

Un sentimiento que según Antonio David Flores es recíproco. El colaborador recibió un mensaje de Efrén en el que aseguró que siempre ha tenido mucho cariño a Marta aunque ahora hay "algo más bonito": "Estoy bastante feliz a su lado, es una mujer increíble en todos los aspectos y como persona me tiene loco".

"Hay algo pero no sé ponerle nombre", dijo la colaborado sonrojándose frente a sus compañeros. "Si de aquí sale una historia de amor, os lo diré".