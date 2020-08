Jorge Valdano sigue en la memoria de muchos madridistas, de los tiempos en los que el as argentino fue jugador del equipo blanco (1984-87) y un decenio después también entrenador del mismo club de sus amores. Se le recuerda no sólo por sus éxitos deportivos: también por su lenguaje, la manera de cómo explicaba cada partido con frases entre poéticas y medio filosóficas que hizo que quienes no eran muy aficionados se interesara por este personaje, culto y simpático. Casado, padre de dos hijos, chico y chica, resulta que el varón no ha proseguido la carrera deportiva de su progenitor, como los de otros ídolos. Jorge Valdano Sáenz de Ugarte, de cuarenta años, aunque practica el fútbol como afición en un equipo de compañeros y no falta a sus citas en el estadio Bernabéu, ha preferido ganarse la vida como guionista, aunque antes fue actor.

Nacido en Zaragoza en 1979, donde su padre formaba parte del equipo maño, quiso ser actor y como tal figuró en alguno de los capítulos de Los Serrano, aunque prefirió continuar en esa serie como guionista, que es por lo que había sido contratado. De su progenitor había heredado su afición a la escritura. Recuerdo que Jorge Valdano senior publicó un libro sobre su manera de ver, comentar el fútbol, y no de manera simplemente anecdótica.

Así es que Jorge Valdano junior pasó a formar parte de la productora Good Mood, cuyo fundador es uno de los mejores creativos de este país, Daniel Écija, ex de Belén Rueda y antiguo socio de Emilio Aragón. Con el equipo comandado por Écija ha intervenido en los guiones de Tierra de lobos, Herederos, Estoy vivo… Tiene un vivo recuerdo del que escribió para el documental sobre Leo Messi, en 2014. Su padre lo ayudó a rememorar gran parte de los inicios futbolísticos del mito barcelonista. La película fue dirigida por Alex de la Iglesia y se considera un buen retrato, en el plano deportivo y personal del gran jugador.

En la actualidad Valdano junior está inmerso en el inicio de una serie ambientada en la sierra madrileña, Deudas, cuya protagonista es Carmen Maura, quien retorna así a la televisión, que es donde inició su gran escalada artística a partir de 1981 en el programa de entrevistas Esta noche, cuando su director, Fernando G. Tola, le repetía todas las semanas aquello de "Nena, tú vales mucho". Deudas contará las andanzas de Pepa Carranza, mujer de barrio, enfrentada a una vieja lisiada forrada de dinero. Carmen Maura tiene pendiente de estreno, con todos los problemas surgidos por el coronavirus, otra serie de menor duración, tres capítulos, titulada "Alguien tiene que morir", que se desarrolla durante la postguerra española.

Volviendo a Jorge Valdano junior: en su época de actor y guionista de Los Serrano conoció a otra colega, la también guionista Adriana Rivas. Una vasca de la que se enamoró, se casaron y son padres de dos retoños. Jorge es muy activo y también toca el bajo en una banda de música indie, Juan Estereotipo & The Malajes, donde se hace llamar George Disperse. Su familia está encantada con él.