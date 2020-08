Miguel Bosé planta a los manifestantes antimascarilla a los que alentó

"Ahí nos vemos todos", dijo Miguel Bosé a los manifestantes de la concentración antimascarillas criticada por todos los grupos políticos. Un evento al que el cantante finalmente no se presentó (si acaso tenía intención de hacerlo) pese a haberse convertido en su cabecilla mediático.

Antes de la concentración, Miguel Bosé alentó con mensajes como "yo soy la resistencia" la manifestación antimascarillas en sus redes sociales. Aunque advirtiendo que "nosotros somos pacíficos", las más de mil personas reunidas en Colón violaron todas las recomendaciones médicas por la covid-19.

Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

Bosé, que perdió a su madre Lucía Bosé por el coronavirus, se ha convertido en una de las personalidades más belicosas contra el 5G, las vacunas, o la alianza "España/Bill Gates", lo que le ha acarreado numerosas burlas y críticas en redes sociales.

Esta merma de credibilidad no parece afectar a Bosé, que pasa sus días de verano en Madrid pese a tener su residencia en el extranjero. El cantante, no obstante, no acudió a la manifestación pese a ese "ahí nos vemos todos", dejando huérfanos de un famosos a los allí concentrados.