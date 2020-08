Clara Lago se queda sin vacaciones

En mi segundo di vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque habi posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, asi toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda pcr (la primera ya la hice y dio negativo). Me apeteciucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho. Pero si algo he aprendido este ans que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas. Tunes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile estaentender que no podemos controlarlo todo, y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos. Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que turiacer...sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino, para otro aprendizaje, aunque au sepas cuaoltar el control es de las cosas mafis que hay...asio sentir que controlamos lo que en realidad nunca ha estado bajo nuestro control, es de los mayores autoenganRespirar...soltar...aceptar...confiar reflexionesbytheface #confinamientomodoon a>

