La lección de Marta Sánchez en Instagram: lo que distingue sus posados de otras 'celebrities'

Aunque este verano no es como otros donde las famosas nos deleitan con numerosos posados en la playa, muchas de ellas no han tenido problema en compartir con nosotros sus imágenes más veraniegas luciendo palmito. Una de ellas es Marta Sánchez: una de nuestras cantantes más famosas y reconocidas no ha dejado de ir a la playa este año y ha sido así de divina.

Gracias a Instagram podemos ver como la interprete de "Desesperada" se tomaba un merecido descanso en la playa. Eso sí quien crea que Marta Sánchez baja a la playa como toda hija de vecina está muy equivocado. Su aspecto playero informal está claramente estudiado. Enseñando lo justo y sin dejar maquillaje ni joyas, la cantante tomaba el sol en primera línea de playa en las Palmas de Gran Canaria.

Un look claramente contrario al que suelen seguir otras celebrities a la hora de promocionarse en redes sociales: Marta Sánchez, en vez de quitarse ropa, se la pone.

Así la hemos visto con camiseta de lunares protector con color, pelo recogido en moño efecto mojado, gafas de sol de marca, reloj de Saphir Joyeros y joyas de Aaristocracy, esperando que el amigo de turno la fotografiase 'relajada'. Una imagen muy calculada donde no enseña de más y en la que sale muy favorecida. Quizás a algunos de sus fans les gustaría verla un poco menos estudiada y más natural.

No es de extrañar que Marta Sánchez esté así de estupenda a sus nada y nada menos que 54 años, ya que se preocupa mucho de cuidarse. Durante el confinamiento pudimos disfrutar de imágenes que compartió en las redes sociales donde no dejaba de estar espléndida. Además, también durante toda la pandemia hemos visto en su Instagram varias propuestas solidarias como la que llevó a cabo con su canción "Un mismo corazón", un tema en el que cada descarga estaba destinada a conseguir mascarillas y test para luchar contra el coronavirus. Escrito por la cantante junto a Carlos Toro y co-compuesta con Adrián Solla, no fue cantada por ella sino por muchos famosos que se sumaron a la causa: Ainhoa Arteta, Carlos Baute, Diana Navarro, David Bustamante o David Bisbal, entre otros.

Todo bajo el respaldo de la fundación Starlite, en cuyo escenario la madrileña dio su último concierto en julio de este año, que se encargo de recaudar los fondos con esta maravillosa canción.