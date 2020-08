Los 19 millones que se llevaría Paloma Cuevas (o no) con el divorcio de Enrique Ponce

La crónica rosa de Es la mañana de Federico volvió a abordar, con Alaska, Carmen Jara y Beatriz Cortázar, la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria, que tras convertirse en la pareja del verano de la pandemia planea casarse el año que viene.

Ana Soria y Enrique Ponce tienen ganas de boda, pero antes hay que planificar el divorcio del torero con Paloma Cuevas. Pero ella no ha puesto impedimento alguno para que el divorcio se lleve a cabo, dijo Cortázar en esRadio.

"Desde el principio iba a ser de común acuerdo pese al a tormenta y exhibición de Ponce", explicó la periodista, confirmando que Paloma Cuevas mantiene una correcta relación con su todavía marido y que no va a haber, en principio, grandes impedimentos.

Así pues, habrá divorcio, no anulación. Lo que dejaría a Paloma Cuevas con, según algunas fuentes, la excelente cantidad de 19 millones de euros. La pareja se casó en régimen de gananciales y posee una finca, tres empresas, dos inmuebles y varios locales.

Su finca Cetrina se desglosa en 3 empresas: Cetrina S.L (valorada en 5,5 millones de euros); CMP Building (4,5 millones de euros) y Sucesores de Benito Zoido S.L (9 millones). De estas tres empresas Palomas Cuevas es apoderada (Ponce era propietario antes de casarse). A estas propiedades hay que sumarle dos más: el piso en Moncloa y el chalet en La Finca.

Una cifra que, sin embargo, puede que no sea real. La periodista Beatriz Cortázar. "Esas cifras me parecen demasiado altas, no es un secreto que los negocios donde Ponce se ha metido o le han metido no han salido como esperaba o han sido bastante negativos". La pareja, por eso, ha tenido que "vender cosas para afrontar deudas" y, de hecho, su nueva temporada en el toreo se produce porque "hay que seguir generando ingresos" debido a estas inversiones fallidas. "No quiere decir que tenga una mala situación pero no es lo que muchos querrían imaginar."

Pero tampoco va a ser gente de problemas, porque ambos son conscientes de esa situación económica. No obstante, esto tampoco sería un problema en la negociación ya que "si se ha invertido bien, mal o regular, lo saben ambos perfectamente".

En las informaciones económicas sobre la pareja, consideró Cortázar, ha habido algo de mano negra. "Hubo una persona de su equipo de confianza a la que tuvieron que echar de la noche a la mañana, y ha habido intoxicación de una parte contra Paloma diciendo que era de gustos muy caros. Ambos han tenido un nivel acomodado siempre".