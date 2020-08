Lourdes Ornelas acusa a Lydia Lozano de engañar y traicionar al hijo de Camilo Sesto

La madre del único hijo de Camilo Sesto, Lourdes Ornelas, rompe su silencio y habla largo y tendido en la revista Lecturas para abordar un tema muy espinoso en relación a los honorarios que un despacho de abogados habría cobrado por realizar las gestiones para poner la herencia de Camilo a nombre de su hijo como heredero único y universal, tal y como figuraba en el testamento del artista.

Una de las que peor parada sale de la entrevista es Lydia Lozano, que habría traicionado a la que era su amiga: "Confié en ella, le pedí ayuda para que me consiguiera un billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a Madrid para estar presente en la capilla ardiente de su padre. A cambio de un billete de avión de 1.500 euros se han llevado 400.000", asegura. "Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano yo en una persona de su confianza que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo".

Al parecer, Lydia Lozano y Lourdes Ornelas habrían llegado a un acuerdo: la periodista ayudaba al hijo de Camilo a venir a España para velar a su padre y Lourdes contaría con los servicios de un amigo abogado de la colaboradora de Sálvame para arreglar los papeles de la herencia: "Los abogados llevaron a gente con sopletes para abrir las cajas fuertes de Camilo", cuenta. "Se llevaron todo, allí no quedó ni un reloj ni un cuadro de valor ni nada (...) El amigo de Lydia fue a casa de mi hijo para decir que había que sacar el Mercedes y la moto de Camilo", extraños comportamientos que aún a día de hoy ni Lourdes ni su hijo, heredero único, han entendido ."Llamé a Lydia muchas veces pero no me contestó. Al final, me mandó un audio en el que decía que esto es así y que me chingue".

Durísimas declaraciones que sin duda pasarán factura a la periodista en los próximos días y que podrían hacer peligrar la imagen que la periodista siempre ha tenido frente a los espectadores que en más de una ocasión la han elegido como una de las televisivas más queridas.

El enésimo posado de Terelu Campos

Terelu Campos vuelve a a ser la protagonista absoluta de la portada de la revista Semana. La presentadora hace un exclusivo posado en bañador donde además de lucir curvas, aprovecha para sincerarse en muchos asuntos que aún tiene pendientes. Terelu lo hace además para presentar su nueva imagen, mucho más estilizada y aprovechando que el próximo día 31 de agosto cumple 55 años.

Entre otras cosas, asegura que ha cerrado las puertas al amor: "No siento que le guste a nadie", dice resignada. Al parecer, la hija de María Teresa Campos tiene claro que en cuestiones del amor todo ha llegado a su fin: "No hay nadie que me guste". Tampoco han ayudado en este sentido la pandemia de coronavirus, que ha afectado especialmente a su estado de ánimo: "Me ha costado salir adelante este año".

Espectacular posado en bikini de Tamara Falcó

Tamara Falcó protagoniza una espectacular reportaje fotográfico en la revista Hola en el que se confirma no solo su espectacular cambio físico sino también su cada vez más evidente parecido con su madre Isabel Preysler. En las imágenes, la marquesa de Griñón luce un biquini mientras disfruta de unos días de vacaciones en Comporta (Portugal) junto a una amiga. Hace así un pequeño paréntesis en su trabajo en el programa de cocina de TVE, Cocina al punto, para tomarse unos días de merecido descanso.

Con un biquini azul, gafas de sol negras y melena midi al viento, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity saborea un día de sol ajena a las cámaras mientras luce los impresionantes resultados de su constancia y trabajo duro con un entrenador personal y de la dieta equilibrada que sigue con la ayuda de un nutricionista.

Iker Casillas compra, a su nombre, un piso de 3 millones

Tras cinco intensos años en Oporto, Iker Casillas afronta un nuevo reto en su vida de cara a septiembre: volver con toda su familia a Madrid y comenzar una nueva carrera profesional después de anunciar su retirada del fútbol. Desde que se habla de su vuelta a la capital, siempre se había dicho que el futbolista y su mujer se instalarían en la casa que compraron en el año 2014 en la lujosa urbanización de La Finca. Sin embargo, la revista Diez Minutos asegura que el matrimonio podría tener planes muy distintos.

Según el medio, la pareja habría adquirido una vivienda en pleno centro de Madrid, por 3 millones de euros. Resulta llamativo que Iker haya decidido escriturar la casa sólo a su nombre, una información que coincide con los rumores que circulan desde hace meses sobre el distanciamiento entre el guardameta y su mujer, la periodista Sara Carbonero, y que él mismo ha reconocido. "Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado con Sara todo lo que debería, y eso da lugar a especulaciones", explicó hace unos días.

Marta López y Efrén Reyero, como dos adolescentes

La revista Diez MInutos recoge en sus páginas un extenso reportaje fotográfico de Marta López disfrutando de una jornada de playa con su nueva ilusión, el ex tronista y empresario de la noche Efrén Reyero. Unas imágenes en las que la pareja no deja de prodigarse muestras de cariño. En el agua, al pareja compartió risas y se hicieron fotografías con el móvil y jugaron a salpicarse como dos adolescentes que están viviendo su primer amor. Tumbados en la hamaca, todo siguió igual: se daban la mano, se besaban y se decían cosas al oído.

A pesar de las románticas imágenes, los rumores de montaje continúan rondando a la pareja: la colaboradora y el ex tronista se conocerían desde hace años pero no habría sido hasta hace unos días, cuando Efrén Reyero visitó el plató de Sálvame, cuando habría saltado la chispa y más tarde habrían pasado unos días juntos en Marbella. Sin embargo, son muchos los que aseguran que todo está relacionado con el fin del contrato de Marta López con Telecinco y el afán de popularidad del ex concursante de Mujeres y hombres y viceversa.