Gloria Camila tendrá que responder ante un juez por su terrible insinuación sobre Kiko Jiménez

Se acerca el día en el que por fin volverán a verse las caras Gloria Camila y su ex novio Kiko Jiménez. Aunque hace ya un año que la pareja decidió poner fin a su relación, la guerra entre ellos está más viva que nunca y son habituales los ataques y el cruce de acusaciones.

Una de las insinuaciones de la hija de Ortega Cano provocó que Kiko tomara cartas en el asunto y pusiera el tema en manos de la justicia: "Gloria Camila dijo que la nieve me afectaba mucho, cuando soy una persona súper sana. No quiero guerra con Gloria Camila. Sí, si nos mantenemos en ese pacto de no agresión que hicimos Ortega Cano y yo, retiraré la demanda en el acto de conciliación", aseguró hace unas semanas.

El próximo 1 de octubre a las 10 de la mañana está previsto que Gloria Camila responda a la acusación de los malos hábitos de Kiko y aclarar el motivo por el que aseguró que se ha aprovechado económicamente de ella.

Se trata de un acto de conciliación a través del que el novio de Sofía Suescun pide a la hija del diestro "que retifique públicamente, que le pida perdón y le pague 20.000 euros". Dos escenarios distintos podrían hacer cambiar el rumbo de los acontecimientos, según ha contado Calleja: "En el caso de que Kiko no se presente a esa conciliación, se archiva la causa, pero si Gloria Camila no se presenta, no llega a ese acuerdo y no le paga, irán a juicio".