Jorge Fernández muestra su gran cambio físico tras superar su enfermedad

Entre la foto de la izda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente. Qué hay entre una foto y otra? Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable? Lo primero, ser consciente de mí situación, de mi problema, de mi debilidad. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía q estuviera débil. Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender. No todos valen para ciertos momentos claves y críticos. Pero esta ayuda médica ( q es indispensable) , no sería eficaz si uno no se pone un día delante del espejo y dice : SE ACABÓ! Voy a hacer todo lo q esté en mi mano para terminar con esto. Tu determinación va a hacer que te quedes paralizado por lo mal q te encuentras o que busques soluciones hasta debajo de las piedras. Las causas por las que llegamos a estar así durante años, pueden ser muchas: Picadura de una garrapata y consiguiente borrelia, babesia, bartonela...intoxicación por metales pesados, plasticos, pesticidas e hidrocarburos ( no os podeis hacer una idea de lo contaminados q estamos y no lo sabemos),semilleros de bacterias en la boca años después de la extracción de una muela, y como no da síntomas, ni nos enteramos de que hay infección por bacterias en todo el organismo... relaciones tóxicas que afectan la flora de nuestra microbiota generando DISBIOSIS y alterando nuestro sistema inmunológico, consumo excesivo de ultraprocesados generando problemas de permeabilidad intestinal ( nuevamente sistema inmunológico afectado) Pueden existir mil razones q ni tus médicos te han hablado de ellas, pero cuando llevas AÑOS mal, no puedes depender de "lo convencional". ERES TÚ contra tu sintomatología. EMPODERATE ! Como estoy recibiendo tantos y tantos mensajes de gente que se encuentra así de mal, sólo quiero transmitiros que con HABITOS SALUDABLES y buscando buenos profesionales para vuestro problema, las cosas empiezan a solucionarse. Y eso que a mí todavía me queda mucho camino q recorrer para estar al 100%, pero por lo menos, sé cuál es mi camino. Intenta buscar tú el tuyo JAMÁS PIERDAS LA FE EN ENCONTRARLO! LUCHA! a>

A post shared by Jorge Ferna (@jorgefdeztv) on Aug 18, 2020 at 11:09am PDT