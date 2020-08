Lydia Lozano, acorralada en directo por Lourdes Ornelas: "¡Por supuesto que se llevó dinero!"

Lourdes Ornelas se siente traicionada y engañada por Lydia Lozano. Así lo declaró ella misma este miércoles en una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas donde aseguró que la colaboradora de Sálvame le habría puesto en contacto con unos abogados para gestionar el tema de la herencia de su hijo tras la muerte de Camilo Sesto. Según su confesión, los abogados le habrían engañado y le habrían cobrado más de 400.000 euros y Lydia Lozano podría haber recibido una parte.

Los abogados niegan que hayan cobrado de más a Camilo Blanes y aseguran que es el porcentaje acordado previamente por lo que anuncian medidas legales contra Lourdes Ornelas. Ésta por su parte, continuó con los ataques a Lydia Lozano este miércoles en Sálvame: "La verdadera Lydia es súper prepotente, dice que es mi amiga pero no la veo nunca", se quejó en la llamada de más de una hora con la redacción del programa.

Además, la llamó "payasa" y "sinvegüenza" al aprovecharse de la situación de su hijo después de la muerte de su padre: "Los abogados hicieron firmar cosas a mi hijo muy rápido para que yo no reaccionara. Se dedicaron a mover todo ese mes para llevarse el dinero. ¿Tú crees que Lydia no se llevó dinero de los 400.000 euros? Por supuesto que se llevó dinero".

Tras escuchar la grabación, Lydia se derrumbó y afirmó tener suficiente material en su móvil para desenmascarar a Lourdes Ornelas pero que no piensa hacerlo. Minutos después, la propia Lourdes intervino en directo para explicar que puede hablar en esos términos en un momento de calentón, pero negó haber llamado a la colaboradora para insultarla. "Esto no me lo voy a comer, a mí de ladrona no me deja nadie, ni de manipular a una persona, no lo va a hacer ni Lourdes Ornelas", respondió Lydia.

También intervino Eduardo Guervós, quien fuera representante de Camilo Sesto que no entiende la polémica porque él mismo se encargó de buscarle un billete de avión al hijo del cantante para que acudiera al sepelio de artista: "Fuiste la que empezó este tinglado, Lydia, te metiste donde no te importaba", le recriminó.