El administrador de Camilo Sesto desmonta la versión de Lourdes Ornelas: "Miente"

Este miércoles la madre del único hijo de Camilo Sesto, Lourdes Ornelas, rompió su silencio y habló largo y tendido en la revista Lecturas para abordar un tema muy espinoso en relación a los honorarios que un despacho de abogados habría cobrado por realizar las gestiones para poner la herencia de Camilo a nombre de su hijo Camilo Blanes como heredero único y universal, tal y como figuraba en el testamento del artista.

Una de las que peor parada salió de la entrevista fue Lydia Lozano, que podría haber traicionado a la que era su amiga: "Confié en ella, le pedí ayuda para que me consiguiera un billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a Madrid para estar presente en la capilla ardiente de su padre. A cambio de un billete de avión de 1.500 euros se han llevado 400.000", aseguró. "Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano yo en una persona de su confianza que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo".

Esta semana ha sido Critóbal Hueto, administrador y gran amigo del cantante, quien habla sobre las acusaciones de Lourdes Ornelas. En la misma entrevista, la mexicana acusó al gestor de no haber ayudado a su hijo cuando falleció su padre para viajar desde México a España y acudir al sepelio, razón por la que habría tenido que recurrir a Lydia Lozano. "Tendrá que demostrar todo lo que dice, no es verdad. La persona con la que ella contactó en ese momento, que no era yo, le dijo que se prepararía un dispositivo para traer a Camilo de México a España. Eso se le dijo anteriormente a su hijo, pero se ve que ella no habló con él", asegura Cristóbal Hueto al digital. "Eduardo Guervós -mánager de Sesto- mandó unos mensajes de WhatsApp y habló con Camilín, lo que esta señora está diciendo es una tontería".

También habla sobre la herencia, la cual asegura que ha ido en su totalidad al hijo del cantante: "Se hizo lo que el padre dijo, lo que dejó escrito en un testamento hecho frente a un notario, y ya está. Todo para él" y confiesa que el artista quiso incluirle en la herencia, algo que él mismo rechazó: "Quiso dejarme algo y me negué".

Sobre la relación entre padre e hijo, Hueto asegura que era "problema de ellos": "Ellos saben la relación que tenían (...) Camilo ha hecho siempre lo que ha querido. No ha estado ni secuestrado, ni manipulado, ni encerrado, como muchos han querido insinuar. Aquí parece que muchos saben de la vida de Camilo... (...) Se hacía lo que Camilo Blanes Cortés quería y mandaba".