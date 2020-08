Camilo Blanes, recogido por un taxista en un estado "lamentable": "Llevaba desaparecido tres días"

Lourdes Ornelas aseguró hace unos meses en Sábado Deluxe que su hijo Camilo Blanes sufre una serie de problemas de salud que le han hecho ingresar en centros de desintoxicación hasta en dos ocasiones. Han pasado los meses y parece que la situación del hijo de Camilo Sesto no ha mejorado. Según el testimonio de un taxista que le llevó a su casa hace unos días, recogió a Camilín en la calle Fuencarral (Madrid ) y estuvo a punto de no aceptarle dentro del coche por su "aspecto desaliñado".

Camilo Blanes advirtió al taxista de que no llevaba dinero, pero le prometió que le pagaría cuando llegasen a su destino y así fue. Tras esperar media hora en la puerta de la casa, salieron los "guardeses" y le dieron las gracias por haber aceptado llevarle porque hacía días que no sabían nada de él: "Llevaba desaparecido tres días", explica el taxista, que también afirma que el joven "no estaba nada bien" y asentía cuando le preguntaban por los presuntos malos hábitos de los que habló su madre.

"Lo que sí observé es que no olía nada bien, como si hubiera estado sin ducharse una semana", asegura y añade que, durante el trayecto, se dio cuenta de que iba diciendo "cosas que no tenían sentido".

El programa Sálvame tuvo acceso a unas imágenes comprometidas de Camilo Blanes, realizadas durante los días que estuvo desaparecido y que finalmente no se emitieron para no perjudicarle. En directo, su madre se mostraba agradecida con el espacio por no hacer públicas las fotografías: "Vamos a buscar toda la ayuda posible, Camilo no está orgulloso de esto. Para la familia es muy duro".