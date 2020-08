El fulminante despido de Mediaset de Marta López tras una serie de positivos en Ya es mediodía y Sálvame se ha saldado con el silencio de la colaboradora. Algunos gestos en Instagram, cancelando los comentarios de sus últimas publicaciones, daban a entender su postura de mantener el silencio.

No obstante, tras la sorpresa inicial, Marta López da sus primeros pasos en redes sociales. Lo ha hecho con dos sucintas frases a modo de comentario a sus amigos Fani y Cristofer, que han tenido que cancelar su boda cuatro días antes debido a los rebrotes del coronavirus.

"Muero de amor" y "que hablen". Dos declaraciones que funcionan también, sobre todo la segunda de ellas, a modo de declaración de intenciones de Marta López ante el despido por su imprudencia en la gala Starlite.

López, en lo más alto de nuevo en Mediaset gracias al espectáculo televisivo del Merlosgate, no ninguna precaución para evitar la covid-19, de lo que quedó además testimonio en redes sociales donde aparecía bailando y disfrutando con Makoke sin mascarilla o distancia de seguridad alguna.

Este leve gesto ha bastado para que muchos internautas salgan a buscar a Marta en redes sociales para tacharla de irresponsable. Ella no contesta, mantiene el silencio, una postura muy distinta al engaño que sufrió hace unos meses a manos de su expareja, Alfonso Merlos, y la reportera Alexia Rivas.

Compañeros y amigos han reaccionado de distinta manera a la cadena de acontecimientos de los últimos días y que han acabado en su aparente despido. Kiko Hernández censuró a su amiga, mientras que Belén Esteban, amparándose en que acaba de regresar de vacaciones y no conoce el tema, de momento prefiere guardar silencio. Son dos de sus principales defensores en momentos díficiles, y su postura deja en evidencia la soledad que ahora mismo vive la colaboradora.

"Es que llegué el otro día… me he enterado por encima pero tampoco sé… Es que realmente cuando estoy de vacaciones no quiero saber. He escuchado pero es que no quiero saberlo, ya cuando vaya a mi trabajo ya me enteraré de las cosas", declaró Belén a Europa Press, escurriendo -de momento- el bulto.