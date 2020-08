Nuevo mazazo profesional para Marta López: pierde otro de sus trabajos

Marta López atraviesa uno de los momentos más complicados de su trayectoria personal y profesional. La ex gran hermana fue despedida de forma fulminante de todos los programas de Mediaset España donde colaboraba debido a su conducta irresponsable durante un viaje con amigas (entre ellas Makoke) a Marbella, donde acudió a una fiesta donde no se respetó la distancia de seguridad y no se utilizaron mascarillas. Ahora, días después de que Mediaset publicase el comunicado, López se ha quedado sin otro de los trabajos que tenía para este verano: la boda de Fani y Christofer (La isla de las tentaciones).

La colaboradora iba a ser la encargada de llevar a cabo el catering del enlace, una oportunidad especial que, tras quedarse sin su trabajo en televisión, suponía un importante empujón económico. Fue la propia Fani la que anunció la cancelación de la boda este fin de semana en Viva la vida: "No quiero que nadie se contagie por una boda. No iba a ser una boda bonita. Tenemos que respetar las distancias, a la una de la mañana en casa. No podía bailar o hacerme fotos con los invitados. Primero va la salud de los demás", dijo la protagonista. Por el momento, la pareja ha asegurado que no barajan una nueva fecha ante el repunte de contagios por coronavirus que está viviendo el país.

Ahora, sin televisión y con el panorama tan difícil que tiene la sociedad por delante, parece complicado que la excolaboradora logre reflotar sus negocios. Por suerte, no todo va a ser negativo. Su recién estrenada relación con Efrén Reyero ha hecho que se encuentre muy feliz en su vertiente más personal. A pesar de las críticas y los rumores de montaje que rondan a la pareja, parece que la relación entre ellos va viento en popa tal y como demuestran en las redes sociales.