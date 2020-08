Ylenia rechaza la vacuna contra la covid-19: "No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada"

Ylenia Padilla causó un gran revuelo en las redes sociales después de cuestionar la posible obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus covid-19, una enfermedad que ya alcanza más de 23 millones de contagios en todo el mundo. Este martes, la OMS señaló que será decisión de los países si la vacuna es obligatoria o no y la noticia enfureció a la colaboradora de televisión y concursante de realities.

"No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Sí, lo digo", escribió Ylenia molesta en su perfil de Twitter, ya que no se fía de la vacuna que pueda proporcionar el Gobierno español. La colaboradora de Telecinco asegura que los españoles seremos "conejillos de indias" y critica la gestión del Ejecutivo. "Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando. ¿Y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno? Su credibilidad no existe. La incoherencia e incompetencia tiene consecuencias", contestó a uno de sus seguidores críticos.

Si bien algunos intentaron dialogar con ella, otros la insultaron y acusaron de actuar como su amiga Belén Esteban, que recientemente denunció que no existen medidas de seguridad en el aeropuerto de Madrid Barajas. "No soy súbdita de nadie. Sois un ganado patético", aseguró. "Me fío más de las decisiones de mi empresa que no tiene vacaciones, que sigue informando y entreteniendo a muchos afectados, que de la imposición que me ponga un gobierno inútil", sentenció.