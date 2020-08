El futbolista que está "obsesionado" con Sofía Suescun: "Siguen en contacto y se han llegado a ver"

El pasado de Sofía Suescun está de vuelta y podría poner en peligro su relación con Kiko Jiménez. La concursante de realities más famosa tuvo en su día una aventura con un famoso futbolista que a día de hoy seguiría "obsesionado" con ella.

Un amigo del protagonista se puso en contacto con Sálvame asegurando que Sofía y el deportista llevan manteniendo contacto durante tres años. Una noticia que no sorprendió a Kiko Jiménez, que se posicionó del lado de su pareja: "Me consta que a este futbolista Sofía le tiene bloqueado en WhatsApp pero no en redes sociales y la sigue escribiendo. Tiene novia y tiene hijos", aseguró el colaborador de Sálvame.

Jiménez aprovechó para mandar una advertencia a quien se atreva a difundir estos rumores: "A mí también se me están hinchando ya las pelotas. ¡Qué sean valiente y den la cara! Al final voy a coger yo y voy a escribir a las novias de estos futbolistas para ponerles al tanto".

El programa se puso en contacto con el entorno de este futbolista que corroboró la versión: "A día de hoy siguen manteniendo contacto, sé que han llegado a verse y ese contacto no ha terminado. Puedo confirmar que mi amigo íntimo es un jugador de primera y está obsesionado con Sofía Suescun, desde luego Sofía nunca le ha cerrado la puerta", aseguró el confidente de Sálvame.