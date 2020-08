Enrique Ponce habla en 'Semana' sobre su supuesta crisis con Ana Soria

Enrique Ponce vuelve a ofrecer declaraciones en exclusiva a la revista Semana. Esta vez para desmentir la supuesta pelea que habría tenido con su pareja Ana Soria durante una jornada de playa en Almería. Una disputa que según los testigos, entre ellos el socorrista de la playa, alcanzó el suficiente volumen como para llamar la atención de los allí presentes: "Los gritos se oían a distancia(...) saltaron los gritos y los insultos", aseguraron a La Razón. Incluso el nombre de Paloma Cuevas habría surgido en la discusión. "El rostro de la chica era un poema, parecía haber llorado y se la veía muy afectada", llegó a asegurar el socorrista.

Estas afirmaciones serían completamente falsas según las declaraciones del torero a la revista: "Es absolutamente falso lo de la pelea con Ana". El torero desmiente que atraviese una crisis con su nueva pareja y niega con rotundidad que hayan protagonizado semejante espectáculo en público.

Nuevas declaraciones que podrían alentar a las voces que critican a Ponce por su escasa discreción e que aseguran que tanta exposición pública estaría pasando factura a su labor en los ruedos.

Belén y Miguel recuperan el tiempo perdido

El nuevo número de la revista Semana lleva en su portada a Belén Esteban, quien ha disfrutado de una vacaciones de ensueño en compañía de su marido Miguel Marcos, su familia y un grupo de amigos. La revista ha tenido acceso a una fotografías exclusivas en las que se les ve disfrutando de un día en alta mar en Tenerife, uno de los lugares preferidos de la colaboradora de televisión. Una escapada de verano que llega después de los complicados meses que vivió la pareja cuando tuvo que separarse a consecuencia del coronavirus.

Hay que recordar que colaboradora es persona de riesgo y Miguel es conductor de ambulancias, lo que hizo que tomaran la decisión de separarse durante las semanas más difíciles de la pandemia, motivo por el que están aprovechando al máximo sus vacaciones y así recuperar el tiempo perdido.

Marta López dedica su primera entrevista a Ana Matamoros

Marta López, la novia de Kiko Matamoros, concede a Lecturas su primera entrevista para responder a la infinidad de críticas que ha recibido durante estos meses. Da la cara en exclusiva desde México, desde donde descansa con su pareja que se recupera tras ser operado de una grave infección.

Marta se enfrenta por primera vez a la cruenta guerra que la hija de Kiko, Ana, le ha declarado públicamente y responde a la humillación de la que ha sido objeto tras ser vetada de algunos establecimientos en los que coincidía con Makoke y su hija. "Ana tiene una guerra conmigo, pero no es mutua", asegura.

No hay crisis entre Iker Casillas y Sara Carbonero

Otros que han disfrutado de unos estupendos días de descanso son Iker Casillas y Sara Carbonero. La revista Hola muestra en exclusiva unas imágenes que desmentirían los rumores de crisis entre la pareja que surgieron hace unos días. La pareja se encuentra unida, como se puede apreciar en las imágenes, pasando sus vacaciones en Navalacruz, el pueblo abulense de la familia del portero.

Por el momento, la pareja no tiene intención de pronunciarse públicamente según ha podido saber la revista, pero sienten un profundo malestar después de que se haya puesto en entredicho su relación. Las fotos hablan por sí solas y en ellass se puede ver a la presentadora y al futbolista comportándose con total normalidad, sin indicios de fisuras en su matrimonio durante una escapada familia a la ciudad de Ávila donde comieron con algunos amigos del deportistas y sus respectivos hijos.

El primer verano de Mía

Gustavo González y María Lapiedra viven, muy emocionados, el primer verano de su hija Mía. El colaboradora de Sálvame y su pareja, acompañados por la pequeña que hace poco cumplió cuatro meses, se escaparon hasta Palamós, donde disfrutaron de un día de playa. La revista Diez Minutos fue testigo en exclusiva de esta escapada veraniega.

"Mia es buenísima, no llora casi, es simpática y muy alegre. Cada día es más preciosa. Nos ha dado la tranquilidad y felicidad que necesitábamos. A veces duerme en una "cuna de colecho" entre los dos y al abrir los ojos nos descubrimos cada uno de una mano de Mia", asegura el colaborador a la publicación. "Cada día nos sorprende, está muy espabilada. Es muy rica. Me encanta darle el pecho, disfrutamos las dos mucho. Es una conexión muy especial. Me da igual que se estropee o caiga el pecho, lo primero es mi niña", añade María Lapiedra.

En la entrevista en exclusiva, la pareja desvela que continúan con sus planes de boda aunque sin prisa.