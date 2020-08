Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, pillados juntos en Canarias

Durante los últimos años hemos sido testigos de la cruenta guerra judicial y mediática que han protagonizado Jesé Rodríguez y su ex pareja Aurah Ruiz debido a desavenencias con el hijo que tienen en común. La ex pareja no solo se ha intercambiado durísimas palabras en entrevistas y declaraciones, sino que se han visto las caras en los juzgados en más de una ocasión.

Por ello nunca hubiésemos imaginado que veríamos una imagen como la que ha tenido lugar esta semana: Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han pasado un día en el Parque de Atracciones Holidayworld Maspalomas de Las Palmas de Gran Canaria junto a su pequeño Nyan. Tal y como publica Kiko Hernández en su blog, la ex pareja fue vista en el complejo vestidos de lo más veraniegos y mostrando una buena complicidad. La ex pareja estuvo pendiente de su hijo en todo momento, dejando claro que han llegado a un acuerdo y han limado asperezas por el bien del pequeño.

La ruptura de la pareja derivó un duro enfrentamiento entre Aurah y Jesé en la que no faltaron acusaciones, reproches y preocupación por la salud del pequeño (que nació con una enfermedad crónica) que hizo imposible que llegasen a un acuerdo. Han tenido que pasar varios años, y una nueva paterniiad de Jesé, para que las aguas hayan vuelto a su cauce y Nyan pueda volver a disfrutar de una inolvidable velada junto a sus padres.