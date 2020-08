Los asombrosos posados de Pilar Rubio un mes después de ser madre

Lo que nos hace felices no es solo valorar aquello que tenemos en común, sino también aquello que es distinto y complementario. Desde hace 8 años hemos completado el círculo del amor, la amistad y la familia. Gracias por ser mi rompecabezas Te quiero, mi amor @sergioramos. at makes us happy is not just appreciating what we have in common but also what makes us different and complementary. For 8 years we have completed the circle of love, friendship and family. Thanks for being my puzzle I love you. My love >

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Aug 21, 2020 at 12:49pm PDT