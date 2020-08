La okupa de Susana Ramos vuelve a la carga recriminando el mal estado de la vivienda

La ocupación de la vivienda de Susana Ramos, acabó bien para la periodista de Informativos Telecinco, con la Policía abriendo la vivienda antes del plazo de 48 horas y desalojando a la okupa, que opuso en todo momento resistencia.

No obstante, la mujer siguió rondando la vivienda, que ahora mismo está en obras y tapiada con ladrillos, e increpando a la periodista, que de momento vive en otra vivienda junto a su marido y su hijo. "Iba paseando con mi marido y mi bebé cuando nos encontramos a las okupas, a la mujer que las representa", contó a El Programa del Verano.

El nerviosismo cundió en la pareja, preocupada porque se repitiera otra vez el proceso. Susana Ramos dijo que "estaban merodeando" la casa, dispuestos a ocuparla de nuevo. Cuando se percataron que la propia Ramos estaba presente, fingieron: "Me dijeron que venían a pedir perdón porque creían que la casa era del banco". Ramos rogó a los okupas que no entraran la vivienda, a lo que contestaron con un "no te preocupes, aquí no".

He aquí que mientras la periodista relataba lo sucedido a El Programa del Verano, la okupa apareció de nuevo y recriminó a todos -incluyendo a Ramos, visiblemente nerviosa- su conducta, asegurando que fue a pedir perdón "de corazón".

Y así justificó la ocupación de la casa comprada por la periodista y su marido: "Vine casi llorando, me metí aquí porque no tenía nada más que meterme y perdí dinero... no tenía donde caerme muerta en este barrio con el coronavirus". "No mientas más", dijo a Ramos.

La okupa llegó a recriminar a Ramos el mal estado de la vivienda, ahora mismo en obras: "Había un panel de abejas en el baño, no he traído a mi hija por eso…". Una hija a la que nadie vio nunca, solo a un perro al que, según ella, la Policía amenazó con "pegar un tiro".

La okupa también aseguró sin asomo de sonrojo y antes de irse que ahora mismo no vive en la calle sino que sí tiene una casa en la que estar en el mismo barrio... y que su hija, en realidad, nunca estuvo en la casa de Ramos. "Ahora que sé que vive cerca no me puedo quedar tranquila"; reconoció una nerviosa Ramos a El Programa del Verano.