Ana Obregón, triste y decepcionada con Clemente Lequio: "No entiende la situación"

Ana Obregón lleva 100 días sin su hijo Álex Lequio y este jueves volvió a recordar en sus redes sociales uno de los momentos más felices del verano del año pasado. Se trataba de un día en el que, acompañada de su hijo y sus padres, compartían la felicidad tras haber recibido buena noticias a acerca de su enfermedad: "Sé que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente", escribía "entre lágrimas" desde su refugio en Mallorca, donde está arropada por su familia. Un duelo que se ha visto empañado por una polémica inesperada, la de Clemente Lequio tras el funeral de su hermano.

El hijo de Antonia Dell´Atte y Alessandro Lequio se mostró "muy dolido" por no asistir al último adiós de su hermano en Madrid y fue su madre en el programa Lazos de sangre quien aseguró que ni Ana Obregón ni su padre, le habían invitado a la ceremonia: "Clemente no fue invitado al funeral de su hermano Álex. Se enteró luego que había esa misa, eso lo tenía que haber dicho su padre (...) Clemente escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado. Creo que Alessandro no llevó ningún pariente", dijo durante la entrevista. Unas palabras que día después serían respaldadas por Clemente en un comunicado: "Mi madre jamás ha mentido en lo que dijo en su última aparición en televisión. Tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada".

Según María Patiño, estas palabras de Antonia y Clemente habrían reabierto la herida que existía entre Ana y la italiana: "Antonia ha querido apoyar a su hijo y Ana está ahora un poco alejada de la polémica y más triste porque no entiende la situación (...) Yo te garantizo que fue Ana quien le avisó, con pocos días de antelación por el tema Covid. Se ofreció a pagarle el billete de avión a Clemente porque él está en Miami (...). Clemente está dolido con su padre y con Ana Obregón, pero fue informado".

Una situación que causa más daño a Ana: "Hay una ruptura que a Ana le parece dolorosa porque ella considera que no es justo para Álex que en estos momentos se produzca. Ana está más triste de lo que podía estar y no entiende por qué se ha generado esta polémica".