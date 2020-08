Kiko Matamoros destroza en directo a María Patiño: "Eres muy manipuladora, falsa y mala"

Kiko Matamoros continúa disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja Marta López pero sigue muy pendiente de todo lo que se está diciendo de él en Sálvame. Por eso este jueves pidió intervenir telefónicamente en el programa para mostrar públicamente su apoyo a su novia en su guerra abierta con Anita Matamoros.

"Por parte de Marta nunca ha habido ningún interés en que yo me lleve mal con mis hijos. Ha puesto lo divino y lo humano para que me lleve bien con mis hijos. Para que me lleve bien con Ana cuando ella ha sido la agraviada. Que dejen de mentir en ese sentido, por los dos. De lo mío ya contestaré convenientemente, ya pondré los puntos sobre las íes", dijo el colaborador con tono serio en su intervención.

María Patiño, que durante las últimas semanas se ha mostrado muy crítica con Marta López, aprovechó la ocasión para preguntarle si cree que la entrevista de su novia hablando del tema ayudaba o no a una futura reconciliación familiar. Kiko no recibió de buen grado las cuestiones de su compañera y la atacó duramente: "Totalmente pero a ti ya te contestaré. Quiero hablar con Kiko Hernández. Eres muy falsa, María. Mucho. Muy manipuladora y machista y mala".

"Yo no tengo problemas con mi familia cariño. No te preocupes que te sacaré las pruebas cuando nos veamos cara a cara. ¿Qué sabrás tú lo que es el machismo? ¿Qué sabrás tú de tener una mujer en condiciones? Estoy deseando verte", contestó Patiño, retando a su compañero. "Yo también estoy deseando verte y decir las cosas a la cara, no por redes sociales como haces tú. Tienes los deditos muy fáciles. Tú sí que eres una reventada. Das una versión manipulada de todo lo que está ocurriendo y tu obligación es informarte", insistió Kiko Matamoros.

Parece que la vuelta de Kiko a los platós de Telecinco no va a ser tan fácil como en años anteriores. El colaborador tendrá que enfrentarse a todo lo que se ha estado diciendo en su ausencia sobre la relación de su hija Ana con su pareja Marta López y la guerra que ambas mantienen en las redes sociales.