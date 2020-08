Ernesto Neyra sale de prisión: "La madre de mis hijos me ha mandado al infierno"

Ernesto Neyra ha concedido su primera entrevista a Sálvame tras salir de cárcel donde entró por no pagar la pensión de los tres hijos que tiene con Lely Céspedes. El bailaor habló largo y tendido este viernes con el programa de Telecinco sobre la "brutal" experiencia que ha sido el estar encerrado 20 días. Además, anunció que tomará medidas legales contra la madre de sus hijos por las declaraciones que ha hecho en televisión durante los últimos días.

"Este señor tiene absoluta libertad y vamos a tomar acciones legales por manifestaciones posteriores, hay acusaciones muy graves. El honor de mi cliente tiene que ser subsanado, no vamos a consentir bajo ningún concepto que se digan más mentiras", afirmó frente a las cámaras el abogado de Neyra.

"Parece que yo no he querido pagar y que no he pagado nunca, y es una historia muy diferente", contó Ernesto Neyra visiblemente agotado. El ex de Carmena Ordóñez confesó que nunca podrá perdonar a la madre de sus hijos lo que ha tenido que vivir desde que ingresó en prisión el 8 de agosto: "Me ha mandado al infierno, la madre de mis hijos. Pero bueno es una experiencia más. Siempre he actuado de buena fe y no esperaba tan mala fe contra mi persona".

"El fallo lo he tenido yo, porque cuando las cosas me fueron peor no pedí una revisión de medidas. Me han condenado por la totalidad, por los picos que he ido dejando cada mes. Ha sido demasiado cruel esta situación, pero estoy más fuerte que nunca", continuó. "Esto no se lo voy a perdonar ni a ella ni a nadie, que insinúe que soy un mal padre. Voy a ir contra todo el que vaya contra mí mintiendo, están mintiendo vilmente. Estoy documentado y al final dirán 'vaya lo que han hecho con este muchacho'", concluyó Neyra dejando claro que este desagradable episodio es solo el comienzo de una nueva gran guerra 14 años después de su separación.