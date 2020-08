Las tristes palabras de Marta López tras su fulminante despido de Telecinco

No están siendo unas buenas semanas para Marta López, al menos en lo estrictamente laboral. Su fulminante despido de Mediaset tras haber acudido a una gala concierto en Marbella en la que no respetó ninguna medida de seguridad por el coronavirus, y que presuntamente provocó varios positivos en la empresa, López ha procurado guardar silencio en redes y no hacer apenas declaraciones.

Se da la circunstancia de que todo ha ocurrido después del "Merlosgate", que volvió a ubicar a Marta López en una posición de privilegio dentro de la cadena, e incluso de su recién descubierto idilio con Efrén Reyero, en el que la colaboradora recuperó el ritmo de su vida amorosa (en ese momento apartada tras el traumático descubrimiento de la infidelidad de Alfonso Merlos).

Pero por fin, tras muchos días esperando, Marta ha decidido manifestarse al respecto. No anulando los comentarios de Instagram, como en anteriores ocasiones, o bien tratando de despejar balones fuera. A una publicación de su pareja, Efrén, Marta ha contestado con unas líneas de definen perfectamente su estado de ánimo.

"Este mes de agosto de 2020 nunca lo olvidaremos, aunque haya tenido cosas malas lo bueno pesa más. Gracias por tanto". Esas han sido las agradecidas palabras de amor a Efrén Reyero, que en su publicación se despedía de agosto y las vacaciones con una afectuosa imagen de la pareja abrazándose. Que dejan entrever, no obstante, que sigue afectada por lo ocurrido estos últimos días.

¿Cuál será el futuro de Marta López tras este fulminante adiós a la parrilla de Telecinco? ¿Volverá en algún momento una vez disminuya la pandemia o los rebrotes, o el grupo mediático en todo caso decida permitir que se exprese en sus programas? En todo caso, la travesía por el desierto de Marta López parece que solo ha comenzado.

Y es que la pandemia y el despido no ha sido más que uno de los dos reveses profesionales de la participante de Gran Hermano, que vio también cómo la boda de sus amigos Fani y Cristofer, de La isla de las tentaciones, que ella organizaba, se iba al traste por la dichosa enfermedad apenas unos días antes de producirse.