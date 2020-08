Sofía Suescun acudió al primer Deluxe de la temporada y allí hizo un descubrimiento desagradable. El programa destapó el pasado de su pareja, Kiko Jiménez, con nada menos que Marta López, la novia de Kiko Matamoros.

La cara de Sofía Suescun, hasta ahora muy segura del amor que le profesaba su pareja, lo decía todo. La revelación se produjo durante el polígrafo de Conchita, forzando a Jiménez a aclarar cómo y por qué se produjo: ambos eran estudiantes y residentes en Granada.

"Yo trabajaba en la noche y la conocía de algunas cuantas noches", explicó. "No sé si Matamoros lo sabe porque yo ni siquiera se lo he contado a Sofía".

Según el ex de Gloria Camila, en realidad nunca llegaron a intimar y todo se basó en quedadas en pisos de estudiantes. Un "tonteo" -así lo definió María Patiño- que sin duda desagradó a Sofía Suescun, sentada al lado.

Lo de Sofía y un futbolista

Lo del sábado por la noche parece el karma después de lo que se aireó en Sálvame sobre el pasado de la estrella del corazón, que en su día tuvo una aventura con un famoso futbolista que a día de hoy seguiría "obsesionado" con ella.

Una noticia que no sorprendió a Kiko Jiménez, que se posicionó del lado de su pareja: "Me consta que a este futbolista Sofía le tiene bloqueado en WhatsApp pero no en redes sociales y la sigue escribiendo. Tiene novia y tiene hijos", aseguró el colaborador de Sálvame.