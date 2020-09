La contundente respuesta de Rocío Flores a María Teresa Campos tras su intromisión

Rocío Flores ha respondido a María Teresa Campos tras su aparición en el Hormigas Blancas dedicado a la figura de Rocío Jurado. Previamente, la nieta rechazó intervenir en el programa de Telecinco con lo que fue calificado como un mal gesto por, incluso, su padre Antonio David. Rocío remitió a su representante cortando la llamada del periodista, una "respuesta desafortunada" que llevó a que no se la tuviera en cuenta.

El lunes, la joven pidió perdón por lo sucedido a Carlota Corredera en Sálvame, "porque es verdad que me equivoqué por remitir a Agustín. Yo jamás he tenido problema en decir lo que pienso de manera gratuita, pero en Supervivientes se me criticó mucho que me abriera", explicó, antes de "pedir disculpas" por su equivocación.

El documental gustó a Rocío, que no obstante prefirió no hacer declaraciones sobre la intervención de María Teresa Campos, al final lo más polémico de toda la función. La veterana periodista no solo se centró únicamente en la figura de Rocío Carrasco, ignorando a gran parte de la familia, sino que opinó sobre la mala relación de la joven con su madre, siempre posicionándose a favor de su amiga, Rociíto. "A ella no le habría gustado ver lo que está pasando en su familia porque Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo (…) Si existe algo yo desde aquí le digo 'Rocío, levanta la cabeza y alguna vez se hará justicia con tu hija'", dijo Campos.

La contestación de Rocío Flores fue contundente: "En mi casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso prefiero no opinar sobre esto", dijo. Por lo demás, la joven participante de Supervivientes prefirió no opinar sobre su relación con su madre y sobre una reconciliación que todavía no se ha producido.

María Teresa y Rocío, juntas | Europa Press

¿Conoce María Teresa a Rocío?

Una de las frases más polémicas de la periodista fue cuando aseguró no conocer de nada a Rocío Flores. Pero, tal y como se ha sacado a colación en la prensa, María Teresa Campos sí conoce a Rocío Flores. Es más, llegaron juntas al bautizo de Alejandra, hija de Rosario Mohedano, celebrado en el año 2011.

En las imágenes se ve cómo incluso la veterana periodista bromea con la hija de Rocío Carrasco, ya que a ambas les cuesta andar en tacones. Por detrás, una sonriente Gloria Camila. Unas imágenes de hace 9 años que nada hacían presagiar el cambo de rumbo que ha tomado este culebrón familiar que, mucho nos tememos, tiene difícil solución.