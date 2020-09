Macarena Olona pone en su sitio a Miguel Lago tras su desafortunada broma sobre las enfermedades mentales

"He tenido que parar el coche. Máxima difusión". Con estas palabras el cómico Miguel Lago compartió un vídeo en el que se reía frente a un cartel de carretera en el que se podía leer: "Centro de parálisis cerebral infanta Elena". Una broma que ha provocado un aluvión de críticas en las redes social hasta el punto que el autor ha tenido que eliminar la publicación.

El colaborador de Todo es mentira, programa presentado por Risto Mejide en Cuatro, se vio obligado a publicar una rectificación y se autocalificó como "hijo de puta": "Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos".

"A personas como Miguel Lago les vendría muy bien una visita para tener algo de empatía con quienes no han tenido tanta suerte como él en la vida", escribía la diputada de Vox Macarena Olona al ver el vídeo de Lago bromeando frente al centro que lleva el nombre de la hermana de Felipe VI. "Todo mi cariño a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante", añadió la política. Tras ella, siguieron miles de comentarios que afearon la actitud del cómico y le recriminaron que bromease "con algo tan serio como las enfermedades mentales".

Poco después, ante la avalancha de críticas e insultos, el cómico publicó dos mensajes: "Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para 'salirme del grupo', además yo también lo tengo", rezaba uno de ellos.

En el segundo, Lago aclaraba: "Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona. Vayamos unos años atrás. Previously in Miguel Lago..." y añadió un vídeo de su paso por El club de la comedia donde se definía como "un hijo de puta".