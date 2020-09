Sale a la luz la razón por la que Miguel Bosé ha desaparecido de internet

Miguel Bosé no ha sido "borrado del mapa" en redes sociales. Se ha borrado él. Es lo que asegura la agencia de talentos que lo representa, Ocesa Seitracken, mediante un comunicado. "El artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas", dicen desde la agencia.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, Don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", reza el texto destinado a explicar el por qué de la ausencia de Bosé.

Bosé "no considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos", dice tras alentar la manifestación antimascarillas en Madrid a la que finalmente, y pese a lo prometido, no acudió.

En opinión de Bosé, se le ha censurado por desaconsejar el uso de medidas de seguridad por el virus y criticar la vacuna, apoyando la concentración del 16-A. "Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten".