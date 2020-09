Roberto Leal anuncia que tiene coronavirus y desvela el nombre de su sustituto en 'Pasapalabra'

Roberto Leal se suma a la lista, cada vez más numerosa, de rostros conocidos que han dado positivo en covid-19. El presentador de Pasapalabra ha sido el encargado de confirmarlo en sus propias redes sociales, tranquilizando acerca de su estado de salud y anunciando quién le sustituirá al frente del programa que está triunfando en las tardes de Antena 3.

En el mensaje publicado, Leal asegura que se encuentra "muy bien" tras haber tenido "síntomas leves" y que se está "recuperando": "A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena, volveré a la carga. No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire".

A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @PasapalabraA3 sigue on fire. — Roberto Leal (@RobertoLealG) August 31, 2020

En un segundo tuit, el presentador ha desvelado que su sustituto en la conducción del veterano programa de televisión que emite Antena 3 será Manel Fuentes, uno de los rostros más conocidos de la cadena: "Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza".