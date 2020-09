Jorge Javier habla por primera vez sobre la "pesadilla" que ha vivido durante los últimos diez años

Después de un mes de agosto de lo más atípico por culpa del coronavirus, Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez volvieron este martes a su puesto de trabajo en Sálvame. Tras pisar por última vez el plató de Telecinco para sorprender a Kiko Hernández en el día de su cumpleaños, la colaboradora volvió al programa contestando a las críticas que ha recibido en las redes sociales por volver a trabajar en pleno tratamiento contra el cáncer: "Todo está bien, el del pulmón está más pequeño. Me quedan dos sesiones más de quimioterapia, seguiré con inmunoterapia. Me he quedado tranquila cuando me han dicho que las últimas pruebas están bien, que he mejorado" contó durante los primeros minutos de programa.

Jorge y Mila disfrutaron de un encuentro muy íntimo en el que no pudieron evitar las muestras de cariño. Y es que el presentador de Sálvame se olvidó de la distancia social al ver a su amiga a pocos metros. Tras darse cuenta del error, Jorge pidió disculpas rápidamente y aclaró que antes de volver al trabajo les habían hecho las pruebas PCR y habían dado negativo.

Jorge Javier y sus problemas con Hacienda

Aprovechando el estreno de la nueva temporada del espacio de Telecinco, el presentador zanjó uno de los temas de los que se lleva hablando todo el verano: sus problemas con Hacienda. Jorge Javier quiso dejar muy claro que no debe nada al ente público y comentó que actualmente solo tiene dos recursos en el Tribunal Supremo: "No sé si ganaré o no. Ayer me llegó una notificación de 7 años de sanciones, que he ganado. Que se recoja esto".

Un problema del que nunca ha hablado en público y que quiere olvidar "lo antes posible": "Después de diez años empiezo a ver la luz en un proceso muy complicado. He pasado años de sufrimiento por el miedo de no saber qué quieren o qué pasará. He tenido sentimientos de rabia, frustración, miedo, incertidumbre... Incluso de ganas de abandonar y dejarlo todo. Cuando mi administrador me dijo a lo que nos estábamos enfrentando dije: '¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser esto?'. A las dos semanas me dio un ictus. Entré en una dinámica de preocupaciones que, a las dos semanas, me dio".

El presentador concluyó asegurando que en un futuro le gustaría tratar este asunto con profundidad en una entrevista: "Con Hacienda siempre pierdes por la dinámica en la que entras. Algún día lo contaré todo sobre esta pesadilla".