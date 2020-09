Toni Cantó salva a tres menores de ahogarse en una playa de Oropesa

El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha salvado de ahogarse a tres jóvenes que se daban un chapuzón con bandera roja.

Fueron las propias chicas quienes compartieron una imagen con el exactor una vez que pasó el susto. Toni Cantó posa junto a las chicas a las que logró sacar del agua justo a tiempo.

Cantó estaba en la playa de Oropesa practicando una de sus grandes aficiones, el surf, y vio cómo varias chicas tenían problemas para salir del agua. Cantó aseguró que conoce bien "ese espigón y sabía que el chico de la Cruz Roja no podría sacarlas. No me lo pensé y me lancé, porque llevo desde mi infancia pescando en ese espigón. Sé que es muy peligroso".

👏🏼 VALENTÍA y HUMANIDAD es lo que define a @Tonicanto1.

Hay personas que, ante una situación de peligro, no se lo piensan dos veces, y se lanzan a salvar vidas y eso es lo que este fin de semana hizo este gran político de @CiudadanosCs 🏊‍♂️ pic.twitter.com/Thw9QukyF5 — Sonia Reina Sánchez 🖤🇪🇦 (@ReinaSonia) September 1, 2020

La corriente era tal que el socorrista, que se zambulló descalzo, no pudo llegar hasta ellas. En declaraciones a Nius, Cantó asegura que costó mucho llegar debido a las fuertes corrientes, lo que subraya el peligro que corrían las chicas. "Al final pudimos ir sacándolas una a una y todo se quedó en un susto", explica.

Las redes sociales han alabado la valentía de Toni Cantó, como también los bañistas allí presentes. Solo después supieron la identidad del político y actor, que no ha querido presumir del gesto.

Cantó, no obstante, tuvo que ser atendido debido a algunas heridas durante el rescate. Debido a su cercanía a las rocas, sufrió algunos cortes durante el proceso de salvamento de las jóvenes. "Gracias por tus palabras. La verdad es que fue un momento de muchos nervios, pero por suerte todo salió bien", aseguró.