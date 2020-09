El sorprendente nuevo negocio de Marta López tras ser despedida de Telecinco

El pasado 20 de agosto el grupo de comunicación Mediaset España anunció mediante un comunicado el despido fulminante de Marta López por su "actitud irresponsable" en la prevención contra el coronavirus. La tertuliana no habría respetado la conducta que exige la empresa durante sus vacaciones en Mallorca, motivo por el que se quedó sin su puesto de trabajo en todos los programas donde colaboraba: Sálvame y Ya es mediodía, que tuvo que poner en cuarentena a todos los colaboradores y presentadores que tuvieron contacto con ella a su regreso de las vacaciones.

Desde entonces, la tertuliana se había mantenida alejada de las redes sociales y tan solo la habíamos visto intercambiándose mensajes románticos con su nueva ilusión, el tronista Efrén Reyero, con el que parece que ya le une algo más que una amistad.

Este miércoles, Marta López ha regresado a la red social para anunciar su nuevo proyecto profesional alejada de la televisión: "Hola, pues aquí estoy otra vez, después de algo más de dos semanas… estoy preparada ya para volver", comenzó diciendo en un storie de Instagram.

"Durante todo este tiempo he estado entretenida en un proyecto que tenía, nuevo, que en septiembre o en octubre lo sacaremos". Se trataría de una aplicación para encontrar pareja "para hacer muchos planes, súper divertida" y a la que no podrá acceder todo el mundo. "Pero bueno, de momento deciros que he vuelto, que estoy aquí y que muchas gracias a toda la gente que ha seguido ahí. Gracias", concluyó la ex gran hermana antes de compartir una publicación en la que aparece tumbada sobre la arena de una playa y que acompañó con un texto de agradecimiento a sus seguidores: "Gracias por todos los mensajes de cariño recibidos estos últimos días. Pronto lo entenderéis".